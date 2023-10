Flamingo's geboren in dierentuin, verzorgers moesten er 8 jaar op wachten

Beschuit met roze muisjes in Zooparc Overloon. Voor het eerst in de geschiedenis van het park zijn er twee Chileense flamingokuikens geboren. En dat is bijzonder, want de dierentuin was daar al acht jaar op aan het wachten. "Dit is de kers op de taart", vertelt dierverzorger Koen Peters.

De Chileense flamingo’s zitten al sinds 2015 in het park, maar al die tijd werd er niet gebroed. Totdat er drie jaar geleden een heel nieuw verblijf werd gebouwd en de groep werd uitgebreid. Zooparc kreeg er van een ander dierenpark wat jonge flamingo’s bij, waardoor de groep van vijftien naar veertig ging. En dat is waarschijnlijk de reden geweest dat het nu wel gelukt is, zeggen de verzorgers.

Het duurde even voordat de dieren gesetteld waren, maar vorige maand leek het dan toch te gaan gebeuren. "We zagen dat ze van modder en klei een soort nestje aan het bouwen waren, dus wisten we dat ze er zin in hadden." Even later lagen er eieren in die ook nog bevrucht waren. "Dit is de kers op de taart", zegt Peters enthousiast. "Nu blijkt dat ze ook echt gelukkig zijn in het nieuwe verblijf."

"Flamingo’s houden ervan om in grote groepen te leven", legt Koen Peters uit. "De mannetjes gaan in groepen richting de vrouwtjes en hebben elkaar nodig om in broedstemming te komen. Wij gaan ook nooit in ons eentje in een discotheek staan. Dat geldt ook een beetje voor flamingo’s", lacht hij.

De Chileense flamingo wordt in het wild bedreigd. Onder meer omdat er in het leefgebied kostbare grondstoffen worden gewonnen. Parkmanager Roel Huibers is daarom extra blij dat er jongen zijn geboren. "We zijn helemaal in de wolken dat de veranderingen hebben geholpen en we hiermee bijdragen aan een gezonde populatie flamingo's in de dierentuinen. En het is natuurlijk een prachtig beeld: die twee kleine, grijze flamingo's tussen de grote, roze vogels."

Het geslacht van de jonge flamingo's wordt pas bekend als ze over een aantal maanden het bruine verenkleed krijgen. Wat het geslacht is, is niet met het blote oog te zien. Een DNA-onderzoek moet het uitwijzen. Op dit moment liggen er nog vijf eieren op de nesten bij de flamingo's. Of ook die uitkomen, is de vraag. "We hopen stiekem op meer", zegt Peters. "Maar onze flamingo's zijn nog erg onervaren, dus het is nog even afwachten."