Ook zo moe nu het ’s ochtends donker is? Zo stap je toch fit je bed uit

Hoewel het weer nog verre van herfstachtig is, worden de dagen wel steeds korter. Als je wekker ’s ochtends afloopt, is het nog donker en wil je je nog even omdraaien. En als je na je werk in de schemering naar huis rijdt, vallen je ogen alweer bijna dicht. Herkenbaar? Je bent niet de enige die last heeft van herfstmoeheid. Lichtdeskundige Toine Schoutens uit Ulicoten legt uit hoe het komt en wat je eraan kunt doen.

“Het is geen fabeltje dat we deze dagen vermoeider zijn”, zegt Schoutens. “Mensen hebben nu eenmaal veel licht nodig om goed te kunnen functioneren. De hele zomer hebben we daarvan kunnen profiteren. Maar nu we weer veel binnen zijn en het langer donker is, moet ons lichaam daaraan wennen.”

Dat we nu veel binnen zitten helpt ook niet mee. “Binnen is het vaak 200 keer donkerder dan buiten”, legt hij uit. “Je hebt dat niet zo in de gaten omdat je ogen zich daarop aanpassen, maar het is echt zo.” Daarom kun je dat dekentje beter terug in de kast leggen en er na je werk even op uitgaan. “In de winter is het buiten minder licht dan in de zomer, maar het verschil met binnen is nog steeds heel groot. Dus ga zoveel mogelijk naar buiten en doe wat actiefs.”

Nog een tip is om iedere ochtend direct na het opstaan een half uurtje een lichtbril met blauw licht op te zetten. “Daarmee boots je de zomer na”, legt de deskundige uit. “Zonlicht bestaat uit alle kleuren van de regenboog. Uit onderzoek blijkt dat het blauwe deel je wakker maakt. Het stimuleert de aanmaak van cortisol, wat zorgt voor energie.” Voor zo'n bril moet je wel 200 euro neertellen, maar dan heb je ook wat. “Ik gebruik die zelf al jaren en heb daarna echt meer energie", belooft Schoutens.

Ook een regelmatig eetpatroon is volgens hem belangrijk. "Eet ’s ochtends veel koolhydraten. Die worden omgezet in energie.” Je wekker laten snoozen moet je zeker niet doen. “Dat is slecht voor je ritme, omdat je lichaam dan denkt dat je weer moet gaan slapen. Het is juist belangrijk om ’s ochtends zoveel mogelijk licht op te vangen. Doe meteen de gordijnen openen of gebruik een lichtwekker."