Weersomslag in aantocht: 'Houd komende week de ijskrabber bij de hand'

Het weer gaat komend weekend omslaan. De temperatuur daalt zondag richting 10 graden. Volgens Raymond Klaassen van Weerplaza moeten we volgende week zelfs rekening houden met nachtvorst.

"Deze vrijdag komen we nog makkelijk boven 20 graden uit", vertelde Raymond 's ochtends in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "We halen 22 of 23 graden, bij een matige tot krachtige westenwind." De dag begon met regen, maar in de loop van de ochtend wordt het vanuit het zuiden droog. Maar dat blijft het niet de rest van de dag. "'s Middags kunnen we toch weer hier en daar te maken krijgen met een bui, en dat niet alleen. Vrijdagavond komen er nog veel meer buien vanuit het noordwesten opzetten. Die buien vormen een soort bezem die door de atmosfeer wordt gehaald. De warme lucht wordt daarmee helemaal weggeveegd. Komend weekend zal dan ook een stuk kouder worden."

"Fikse buien met onweer en hagel mogelijk."

Raymond raadt dan ook aan om na deze vrijdag een andere jas te dragen. "Zaterdag wordt het hooguit 15 graden en ik denk dat we zondag niet veel verder komen dan een graad of 12. Ook de nachten worden kouder. Op beide dagen zijn er wel perioden met zon, maar zo af en toe trekt ook dan een bui voorbij. Omdat de bovenlucht koud is, kan dit best weleens een fikse bui zijn. Ik sluit niet uit dat er zelfs onweer en hagel bij kan zitten."

"Het worden echt koude nachten komende week."