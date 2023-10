7 tips om iets leuks te doen in de herfstvakantie

Voor veel mensen is de herfstvakantie begonnen. Een mooi moment om even bij te komen, maar ook om leuke dingen te ondernemen. Zeven tips voor wie eropuit wil.

Natuurlijk kun je ook kiezen voor een van de traditionele vakantieuitjes zoals De Efteling in Kaatsheuvel of safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Maar er is zoveel meer te doen, zoals:

1. Pompoendagen Asten

In Asten vinden in en rond Museum Klok & Peel de traditionele Pompoendagen plaats, een feest voor heel de familie in de sfeer van Halloween. Geniet van prachtige pompoencreaties op heel het terrein. Er zijn bijna 20.000 pompoenen verwerkt. Dat maakt de Astense Pompoendagen tot de grootste van de Benelux. Bezoekers zijn dagelijks welkom tussen elf uur 's ochtends en halfvijf 's middags. Beleef 'magische momenten' als heks of tovenaar. Vlieg mee op een bezemsteel en maak een foto. Laat je wegen op de pompoenwaag. Spring op een pompoen-springkussen of snijd zelf je eigen Halloween-pompoen.

2. Samen speuren

Ben jij nieuwsgierig en hou je van nieuwe dingen ontdekken? Dan kun je ook kiezen voor het Stedelijk Museum in Breda. Daar loopt door de nieuwe vaste tentoonstelling 'De Nassaus van Breda' een zogenoemd Familiespoor. Samen speuren, je hersens laten kraken, creatief bezig zijn en op die manier van alles te weten komen over de bijzondere geschiedenis van Breda: hier word je op speelse manier een hoop wijzer.

3. Vogelverschrikker Festival

Valkenswaard staat deze week in het teken van het Vogelverschrikkerfestival. Tot zondag biedt het festival een scala aan activiteiten en optredens, waaronder live muziek, theater, lekker eten en een uitgebreid kinderprogramma. Maar wat het Vogelverschrikker Festival onderscheidt, zijn de prachtige vogelverschrikkers die het Frans van Bestpark omtoveren tot een expositie vol creativiteit in de buitenlucht.

4. Festival Circolo

In het Spoorpark in Tilburg kun je met open mond kijken naar wat circusartiesten met hun lichaam kunnen tijdens Festival Circolo. Kijk tot en met zondag naar dit eigentijdse circus van topkwaliteit. Zie hier het programma.

5. 'De Avontuurlijke Klim'

In Den Bosch kun je kiezen voor 'De Avontuurlijke Klim' en de Sint-Janskathedraal van de bovenkant bekijken. Op bijna vijftig meter hoogte kun je samen met een ervaren gids een wandeling maken over de daken van de kathedraal. Je zal versteld staan van de prachtige architectuur terwijl je over de nok van het dak loopt en rond de Vieringtoren navigeert. Als je je omdraait, word je beloond met een adembenemend uitzicht op de stad en de omgeving.

6. Boerenbondsmuseum

Ook het Boerenbondsmuseum in Gemert is een aanrader. Hier zijn tijdens de herfstvakantie doordeweeks leuke extra activiteiten voor kinderen. Zo is er dinsdag een huifkartocht, kan er woensdag worden geholpen bij het vlechten, mogen kinderen donderdag zelf pannenkoeken bakken en op vrijdag is er het ponykarretje voor een rondritje. Deze activiteiten zijn gratis en vinden plaats van een tot vier uur 's middags.

7. Maisdoolhof

Kinderen kunnen in Reusel zich vermaken in een maisdoolhof, grenzend aan de kinderboerderij aan de Turnhoutseweg. De speurtocht is te koop in het restaurant. De kosten bedragen vijf euro per kind, begeleidende volwassenen betalen geen entree.

Natuurlijk is er nog veel meer te doen in Brabant. Hier vind je nog veel meer ideeën voor uitjes.