Let op waar je je fiets zet, want straks struikelt er een blind iemand over

Er wordt te vaak een fiets, deelscooter, reclamebord of tas op de geleidelijn voor blinde en slechtziende mensen 'gepleurd', vindt Karin Hoefmans van de Oogvereniging Noord-Brabant in Tilburg. Ze staat maandag in het Spoorpark met de Dag van de Witte Stok om mensen te laten ervaren waar blinde mensen in het dagelijks leven mee te maken krijgen. Want wie niet goed kan zien, wil namelijk wel graag gezien worden.

Speciaal voor mensen die blind of slechtziend zijn, bestaat er daarom een geleidelijn. Daarmee kun je, met behulp van zo'n witte stok, voelen waar je loopt. Het zijn streepjes op de stoep, die je misschien wel kent van het treinperron. "Alleen weten sommige mensen gewoon niet waarvoor die is."

Karin ziet zelf nog zo'n 20 procent met haar linkeroog. "Het is wat meer dan schimmen of licht en donker, hoor", verzekert ze. "Dus ik zie nog een klein beetje." Maar haar witte stok heeft ze toch hard nodig.

In het Spoorpark is een parcours aangelegd, waar mensen met een blinddoek en een witte stok kunnen meemaken waar blinde en slechtziende mensen mee te maken krijgen als ze een stap buiten de deur zetten. Reclameborden, fietsen en andere obstakels maken een heuse hindernisbaan van de geleidelijn.

Het resultaat van die onwetendheid is schrijnend. "Mensen zetten dan hun fiets, scooter of reclamebord recht op die lijn, waardoor ik er tegenaan loop", zegt Karin. "'Klebem!', hoor ik dan, als iets is omgevallen. En dan pas komen mensen naar je toe gerend. Eerst schrikken ze ervan, maar daarna valt het kwartje."

"Daarom is de dag van de witte stok zo belangrijk", vindt Karin. "De kracht zit in de herhaling." Bordjes neerzetten heeft niet zo veel zin, denkt ze. "Laat mensen zelf maar eens met zo'n stok over die lijn heen lopen. Dan denken ze de volgende keer wel een keer extra na."

Die kans pakt ook Marcelle Hendrickx, wethouder Zorg en Ondersteuning bij de gemeente Tilburg. Ze waagt een poging over het parcourtje die de oogvereniging in het Spoorpark heeft gelegd. Met een oogmasker en een witte stok zwaait ze over de stoep, tegen een tas, voorbijganger en fiets aan. "Je bent meteen je hele oriëntatie kwijt."

Het zet de wethouder toch even aan het denken, zegt ze. "Ik moet toch eens gaan uitzoeken waar we die geleidelijnen in de stad hebben liggen", peinst Hendrickx. Want eigenlijk schiet alleen die op het station haar zo snel te binnen.