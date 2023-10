Tim zat in voetbalstadion in Brussel toen twee Zweedse fans werden vermoord

Tim van Lieshout uit Oss is nog aan het bijkomen van zijn avondje uit maandagavond in Brussel. Hij was bij de wedstrijd België-Zweden en hoorde vlak voor rust het nieuws dat er in het centrum twee Zweedse fans waren doodgeschoten. Het bleek een terreurdaad en de schutter was gevlucht, waardoor de supporters urenlang in het stadion moesten blijven. “Het gerucht ging zelfs dat de schutter op vijftig meter van het stadion was”, vertelt Tim dinsdagochtend in het radioprogramma WAKKER!.

Tim (39) komt uit Oss, maar verhuisde vier jaar geleden naar Brussel, waar hij voor de PvdA werkt. Hij gaat regelmatig naar voetbalwedstrijden, maar kwam nog nooit in zo’n dreigende situatie terecht. “Ik hoorde net voor de rust dat er een aanslag gepleegd was”, vertelt Tim. In de rust werd de wedstrijd gestaakt. “In het stadion stonden mensen met gele hesjes die ons tegenhielden. We mochten het stadion niet uit en buiten stonden politieagenten."

Gelukkig bleef de sfeer gemoedelijk. “Het waren geen hardekernsupporters, maar veelal families met kinderen. Halverwege de avond werd er nog gezongen en ging er een wave rond. Dus de meeste mensen waren ontspannen", beschrijft Tim.

Ondertussen wond Tim zichzelf wel flink op. “De communicatie in het stadion was heel slecht. De politie had geen portofoons, of communicatielijnen, dus we kregen weinig informatie. Er is vier keer omgeroepen dat we rustig moesten blijven zitten en geduld moesten hebben, maar meer niet.”

Tim knoopte een gesprek aan met een veiligheidscoördinator. “Die zei dat het gerucht ging dat de schutter op vijftig meter van het stadion was", zegt Tim. Hoewel dat wel even schrikken was, maakte Tim zich niet meteen druk. "Ik was meer bezig met wat er gebeurde dan met mijn eigen veiligheid. Maar als die schutter met aanvalswapens het terrein op was gekomen, weet ik niet wat er gebeurd zou zijn."