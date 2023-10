Willy en René lachen om stuurloos Ajax: 'PSV wint maar geen grote cijfers'

PSV - Ajax is normaal gesproken een onvervalste topper, maar komende zondag is het een duel tussen de nummers één en zeventien van de Eredivisie. "Ik kan er wel om lachen", zegt PSV-clubicoon René van de Kerkhof. "Een beetje leedvermaak voel ik wel. Het is een stuurloze club en een stuurloos elftal. Als het andersom was geweest, dan waren de sarcastische opmerkingen onze kant op gekomen." Broer Willy voelt zelfs medelijden met de Amsterdammers. "Het is een drama. En ook niet goed voor het Nederlandse voetbal dat het daar zo slecht gaat."

In de wekelijkse Willy en René Podcast van Omroep Brabant laten de broers er ook geen twijfel over bestaan wie er zondag gaat winnen. Een hele grote uitslag in het voordeel van PSV voorzien zij niet. "We scoren veel te moeilijk", constateert Willy. "We hebben tot nu toe dertig doelpunten gemaakt in de Eredivisie. Dat is best veel, maar het hadden er wel twee keer zoveel kunnen zijn."

Ook al zou Ajax bij verlies in Eindhoven zelfs naar de laatste plaats kunnen zakken: PSV - Ajax is en blijft een kraker, vindt René. "Het zijn toch wedstrijden op zich en het zal ram-uitverkocht zijn." Willy ziet dat anders. "Voor veel van die Ajacieden telt dat eergevoel helemaal niet meer. Er zijn erbij die komen straks voor het eerst in het Philips Stadion. Als ze tenminste durven te komen." Om vervolgens tot de conclusie te komen dat de Ajax-selectie zondag misschien liever naar de dierentuin gaat. Veel meer tegenstand verwachten de Van de Kerkhofs dinsdagavond als PSV voor de Champions League uit tegen het Franse Lens speelt. "Zij zijn een beetje het omgekeerde van PSV", zegt René. "Zij doen het in de competitie slecht maar in Europa goed. Ik heb ze pas zien spelen, het is een goede ploeg." Daarom baalt Willy ook van de matige wedstrijd tegen Fortuna. "Als je met 6-0 wint ga je daar met een veel beter gevoel heen. En dan geeft Tillman ook nog een penalty weg. Terecht dat Peter Bosz daar boos over was."

Willy en René staan in de podcast ook nog stil bij het overlijden van Sir Bobby Charlton. "Hij is hier een paar jaar geleden nog geweest", zegt René. "Een icoon en een geweldige vent. We hebben na onze carrières nog wel op toernooitjes samengespeeld." Ook bewijzen zij eer aan oud-ploeggenoot bij FC Twente, Kalle Oranen. "Ook een mooie vent", vindt Willy. "In het team uit '70-'71 waarin wij maar dertien goals tegen kregen was hij de linksback. Epi Drost was een beetje de clown achterin en Kalle de serieuze. Hij speelde een heel belangrijke rol in ons team."