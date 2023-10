112-nieuws: brand in boerenschuur Lith • dronken man steelt kinderwagen

19.26

Even een bestelling ophalen bij de frietzaak, is voor een man in Gemert vrijdagavond naar afgelopen. Hij kwam bij het opstappen van zijn fiets ongelukkig terecht. Daarbij raakte hij gewond aan zijn hoofd. Even later landde in de buurt een traumahelikopter, om de ambulancemedewerkers te ondersteunen. De man is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht, een agent heeft de fiets én de friet naar zijn huis gebracht.