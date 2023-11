Domper voor de Efteling: Grand Hotel opent een jaar later dan gepland

Efteling Grand Hotel gaat niet eind 2024 open, zoals eerder gepland, maar opent de deuren pas in 2025. Het project is vertraagd, doordat een van de bouwers aan het luxe hotel, bouwbedrijf Byldis uit Veldhoven, onlangs in de financiële problemen kwam. “Gelukkig is het bedrijf inmiddels overgenomen en zijn de voorbereidende werkzaamheden voortgezet”, vertelt Nicole Scheffers, directeur Park & Resorts van de Efteling.

