Steekpartij midden op straat: twee jaar cel voor 63-jarige man

Een 63-jarige man moet twee jaar de gevangenis in voor een steekpartij op straat in Veghel. Daarbij raakte een man van 49 jaar gewond.

Bij het Heilige Hartplein stak de 63-jarige man de andere man meerdere keren in de borst na een ruzie. Dat gebeurde in april dit jaar. Het slachtoffer belandde in het ziekenhuis met een klaplong.

De politie pakte de 63-jarige man nog dezelfde middag op. Hij zit sindsdien vast. De man krijgt nu twee jaar gevangenisstraf opgelegd door de rechter. De maanden dat hij al vastzat, gaan daar vanaf.

De straf valt daarmee lager uit dan eind oktober door het Openbaar Ministerie werd geëist. Het OM zag de man liever voor drieënhalf jaar de cel in gaan.

De politie deed onderzoek na de steekpartij in Veghel: