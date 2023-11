Waarschuwing vanwege zware windstoten: 'Het wordt een onstuimige middag'

Het KNMI waarschuwt vanwege zware windstoten tot negentig kilometer per uur maandagmiddag. "Vooral tijdens buien." Het weerinstituut heeft voor de periode van een tot vier uur 's middags code geel afgegeven.

Daarnaast staat er voor deze maandag heel veel regen op het programma, vertelt Johnny Willemsen van Weerplaza. "In de loop van de middag kan de zon even doorbreken, maar tegen die tijd waait het dus flink. Een windkracht 5 uit het zuidwesten, die bovendien vlagerig is. Het wordt een onstuimige middag."

De temperatuur is daarbij opvallend hoog. Aan het eind van de middag halen we 15 graden.

De rest van de week blijft het volgens Johnny aan de zachte kant voor de tijd van het jaar. "Dinsdag is het ook 14 of 15 graden, de dagen daarna een graad of 11. Het blijft wisselvallig met van tijd tot tijd veel wind. Ik denk wel dat deze maandag de meest onstuimige dag van de week zal zijn. Het wordt dus in de loop van de week iets minder slecht, maar elke dag is er kans op regen."