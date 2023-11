Sep (13) heeft heel veel zin in Junior Eurovisie Songfestival

De Tilburgse Sep Jansen (13) heeft 'heel veel zin' om zondag het Junior Eurovisie Songfestival in Nice af te sluiten. Samen met Jasmijn Torrico (14) doet hij mee met hun liedje 'Holding On To You', een upbeat dansnummer. Ze zijn zondagmiddag als laatste aan de beurt van de zestien deelnemende landen en dat vindt het jonge duo best wel spannend, maar er zit ook een voordeel aan. "Als we als laatste zijn herinneren mensen ons liedje misschien wel het beste tijdens het stemmen", zegt Sep.

Als ze de liedjeswedstrijd winnen, zou het voor het eerst sinds 2009 zijn dat Nederland het Junior Eurovisie Songfestival wint. Toen won Ralf Mackenbach uit Best met zijn liedje 'Click Clack'. Sep en Jasmijn zijn eerlijk over hun kans om dit jaar te winnen: "1 op 16. We hebben gewoon goed geoefend. Maar we zien wel wat er gebeurt", zegt Jasmijn.

"Het heeft gewoon een heel leuke vibe."

Ze vinden het lastig om tussen andere acts een favoriet aan te wijzen, want "we vinden ze allemaal heel leuk". Ze denken dat gastland Frankrijk het goed gaat doen. "Ik vind het liedje superleuk. Het heeft gewoon een heel leuke vibe", vindt Sep. Voor hun grote optreden hebben ze ook tips gekregen van Luna, die vorig jaar voor Nederland meedeed aan het Junior Eurovisie Songfestival in Armenië. "Gewoon veel plezier maken, het is zo voorbij."