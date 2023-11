Alle stemmen herteld in hele gemeente, want in 1 stembureau ging het mis

De Gemeente Halderberge mag zich dinsdag weer buigen over de stembiljetten van de Tweede Kamerverkiezingen. Bij stembureau de Parrestee hebben ze namelijk één foutje gemaakt tijdens het tellen. En daardoor moet, volgens de regels, het hele feest op alle stembureaus in de gemeente weer opnieuw.

"Het is een onverklaarbaar verschil tussen het aantal ontvangen stempassen en het aantal getelde stembiljetten", zegt de kiesraad erover. Dat zijn dus meer of minder stemmen dan eigenlijk zou mogen of kunnen. De cijfertjes kloppen niet.

"Er is iets fout gegaan met een kiespas", zegt woordvoerder Marjolein Bömer van de gemeente daarover. "Ik weet niet precies wat, maar in ieder geval iets buiten het protocol." En daarom is het nu regel om alle stemmen opnieuw na te trekken. Zelfs al is het één foutje. "Ja, het is wel een beetje zuur", geeft de gemeente toe. "Maar het hoort er nu eenmaal bij. Dat is het reglement en dat snappen we."

De gemeente Halderberge is overigens niet de enige gemeente waar de stemmen opnieuw geteld moeten worden. Ook in Heerenveen, Oldeboorn, Oost-Gelre, Lichtenvoorde en Olst-Wijhe moest er opnieuw geteld worden. Het idee is dat de hertelling elke vorm van twijfel over de verkiezingsuitslag uitsluit.