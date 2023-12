Kerststal van overleden vader plots kwijt: 'Aandenken is onvervangbaar'

Maya van Kessel uit Boxtel voelt zich een slechte moeder. Een kerststal die heel belangrijk was voor haar 17-jarige zoon Mayck is zoek. De stal was een aandenken aan Mayck's overleden vader. Maya denkt dat ze de stal per ongeluk heeft weggegeven aan een kringloopwinkel. "Ik hoop dat iemand 'm heeft. Mijn zoon heeft verder niet veel meer van zijn vader."

Want jaren geleden kreeg Maya een hele grote kunstkerstboom. “Die was eigenlijk te groot, dus ik heb later een kleinere gekocht. Die oude kerstboom kon wat mij betreft weg, dus heb ik contact gelegd met de kringloopwinkel.” Een vrouw kwam de kerstboom vorige week donderdag thuis bij Maya ophalen. De kerstboom zat op dat moment in een grote tv-doos.

Het begon met een mooi gebaar. “Ik zag vorige week bij een aantal vrienden op Facebook een berichtje langskomen dat er iemand op zoek was naar gratis kerstspulletjes voor in een kringloopwinkel in Woensel in Eindhoven”, vertelt Maya. “Daar kon ik wel iets aan bijdragen, dacht ik.”

Maya wilde vervolgens haar eigen boom opzetten. Toen kwam ze erachter dat de kerststal in geen velden of wegen te bekennen was. Ze weet het niet honderd procent zeker, maar ze is er van overtuigd dat de kerststal in die tv-doos zat. “Ik heb alles afgezocht. De kasten, de kisten. Ik heb alles overhoop gehaald in mijn schuur. Die kerststal is er gewoon niet meer.”

Zoon Mayck heeft die kerststal ooit van zijn vader gekregen. Zijn vader is drie jaar geleden overleden. “We hebben die stal samen gekocht toen Mayck nog in de buggy zat. Het was maar een kerststalletje van een tientje van de Gamma, maar dat ding heeft echt emotionele waarde."

Ieder jaar ging de kerststal onder de kerstboom van Maya en Mayck. “Ik heb er schaapjes bij gezet en er verlichting ingestopt. We hebben samen een engeltje gekocht en dat in de nok van het dak van de kerststal geplakt. En nu is de stal weg. Het is extra rot omdat m’n zoon niet veel meer heeft van zijn vader. Voor zijn overlijden waren wij al jaren uit elkaar. Mayck woonde daarna bij mij.”