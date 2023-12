Belgische automobilist volgt netjes navigatie en gaat spookrijden op de A17

De politie beleefde in de nacht van zaterdag op zondag een merkwaardig heterdaadje op de A17. Daar kwamen nietsvermoedende agenten rond half vier plotseling een spookrijder tegen op de snelweg bij Standdaarbuiten.

De agenten surveilleerden deze nacht op de snelweg toen ze verschillende tegenliggers met groot licht naar zich zagen seinen. Even later kwam een auto de agenten plots met 100 kilometer per uur tegemoet op de rijstrook waar zij zelf reden.

Bij de eerste mogelijkheid zijn de agenten omgedraaid om de achtervolging in te zetten. Met lichtsignalen en handgebaren hebben ze de automobilist gemaand om de auto aan de kant te zetten.

Het bleek te gaan om een een 53-jarige automobilist uit het Belgische Essen. Hij verklaarde aan de agenten dat hij zijn navigatie was gevolgd en zo in de verkeerde richting op de snelweg was beland.

De automobilist was volgens de politie niet onder invloed van alcohol of drugs. Hij is wel aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. De man was volgens de politie erg blij dat er niemand gewond is geraakt.