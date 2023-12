Ineke begon als eerste met vrouwenvoetbal: 'We kregen de slappe ballen'

Competitievoetbal voor vrouwen en meisjes werd in 1972 door de KNVB erkend. Meerdere clubs in Brabant waren er snel bij, waaronder Brabantia uit Eindhoven. Omroep Brabant ging in gesprek met verschillende generaties voetbalsters, onder wie Annemarie Colombon die er vijftig jaar geleden bij de start al bij was. “In het begin kwamen de mannen van 'D'n Brab' alleen maar kijken om ons uit te lachen. We moesten maar terug naar het aanrecht. Maar dat werd snel anders, want we konden echt wel voetballen.”

Ineke Louwers was er in 1973 bij toen Brabantia als eerste Eindhovense club van start ging met vrouwenvoetbal. Na een oproep in de krant was er een enthousiaste spelersgroep tussen de 13 en 30 jaar. "De trainers hebben ons het eerste jaar niet aan de competitie mee laten doen, want we moesten eerst het voetbalspelletje leren. Iedere week was er een grote opkomst bij de trainingen en we speelden onderling wedstrijdjes. Een clubtenue kregen we nog niet, we moesten laten zien dat we er iets van konden."

Binnen Brabantia werd het vrouwenvoetbal in het begin door zeker niet iedereen serieus genomen. "We kregen een klein donker hoekje op het veld om te trainen en de ballen waren slap. De mannen hebben ons regelmatig uitgelachen. Wij raakten daardoor extra gemotiveerd. Toen we na het trainingsjaar meededen aan de competitie met diverse clubs uit de regio werden we direct kampioen", zegt Louwers.

Het huidige complex van Brabantia is voorzien van alle gemakken. Vroeger was dat anders. "We begonnen in een houten keet met een gaskachel. Als we wilden douchen in de kleedkamer of het scheidsrechtershok, moest er iemand voor onze deur staan. Anders kwamen de mannen een kijkje nemen."