Hinke (107) is de oudste Brabander: 'Vrolijk zijn en sporten is het geheim'

Hinke Klaver uit Eindhoven is met 107 jaar de oudste inwoner van Brabant. Haar kleindochter vertelde het eerder dit jaar. “Ik kon het niet geloven.” Ze zit elke dag op de iPad om het woordspel Wordfeud te spelen met haar kleindochters van 58 en 54. Het woordspelletje heeft de 107-jarige nog goed in de vingers. “Oma wint af en toe ook nog. Dat vinden we best erg eigenlijk”, zegt kleindochter Janine Jongepier.

"In beweging blijven, niet alleen fysiek, maar ook met je gedachten en je hersens. Dat doet het heel erg goed", zegt Janine. 19 januari 1916 is Hinke Klaver geboren. Volgende maand wordt ze 108. Haar geheim? “Dat vragen ze allemaal. Vrolijk zijn en veel sporten. Gym, atletiek, zwemmen. Ik heb van alles gedaan.” De 107-jarige begon op haar veertiende bij Philips. Elk jaar krijgt ze nog een kerstpakket van het bedrijf. Ze is ook zwemlerares geweest. Honderden Eindhovense kinderen hebben met haar hulp hun zwemdiploma gehaald.

Elke dag speelt ze Wordfeud (foto: Rogier van Son).

Sporten doet ze nog steeds. Haar verzorgster Anita brengt haar met de rolstoel naar een fiets, iets verderop in de gang van waar ze woont. Daar fietst ze op haar gemakje een kwartiertje. “Toen het jaar 2000 eraan kwam, dacht ik dat ik dat vast niet zou halen. We zijn nu alweer 24 jaar verder. Het leuke aan oud worden, is het oud worden zelf. Het is iets bijzonders.”

"Dan heb je geen tijd om heel verdrietig te zijn."

Naast het sporten, zit de 107-jarige regelmatig op Facebook. Ze houdt ook van televisie kijken. “Films, Boer Zoekt Vrouw, journaal en sport. Voetbal kijk ik. Ik ben voor PSV. Vroeger was het voetbal heel anders. Veel saaier.” De enige dochter van Hinke Klaver is overleden. En wie 107 is, heeft al veel mensen om zich heen verloren. “Dat vind ik vervelend. Daar moet je je echt overheen zetten.”

De 107-jarige met haar verzorgster Anita (foto: Rogier van Son).

De levensles die ze jonge mensen wil meegeven? “Dat je goed je best doet. En vrolijk zijn, bij alles wat je doet. Ook moet je bezig blijven. Dan heb je geen tijd om heel verdrietig te zijn.”

"Ze wil heel graag 110 worden."