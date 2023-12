Jan vertrok bij FC Den Bosch en werkt nu met Afrikaanse toptalenten

Van FC Den Bosch naar de West African Football Academy (WAFA) in Ghana. Het lijkt een wereld van verschil, maar Jan Gösgens (57) uit Rosmalen voelt zich thuis in het Afrikaanse land. "Natuurlijk werken dingen in Ghana anders dan bij ons. Daar moet je niet moeilijk om doen, dat is nou eenmaal zo. Maar ook Nederland heeft z’n mindere dingen, zoals dat eeuwige muggenziften."

Als je een planning maakt in Ghana, weet je één ding zeker: het loopt vaak anders dan volgens planning. “Je moet hier flexibel zijn. Dat wist ik al, want ruim twintig jaar geleden werkte ik ook in Ghana. Toen was deze academie nog van Feyenoord. Klagen zal ik niet doen, want als je in zo’n avontuur stapt, weet je dat het minder gestructureerd verloopt dan dat je gewend bent.”

Hij noemt een recent voorbeeld, waaruit blijkt dat een afgesproken datum niet heilig is. “De competitie zou vorige week zondag beginnen, maar op het laatste moment bleek dat niet haalbaar. Het is nu op 7 januari gezet, maar ik durf te zeggen dat dit mogelijk ook niet doorgaat."

Het leven van Jan in het Afrikaanse land is goed. “De mensen in Ghana zijn supervriendelijk. Het is er veilig, ik durf zonder problemen ’s avonds op straat te lopen om naar een restaurant te gaan. Ik heb ook in Zuid-Afrika gewerkt, daar deed je alles per auto en moest je goed uitkijken dat je niet de verkeerde tegenkwam.”

Al verloopt in Ghana niet altijd alles perfect. “De dam in deze regio was opengegaan en daardoor kwam de pomp van ons complex onder water te staan. Zo hadden we geen stromend water meer. De elektriciteit viel ook uit. Drie weken later werkte alles pas weer.”