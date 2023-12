Sjaak (100) overleed vlak voor zijn verjaardag: 'Hij voelde zich niet oud'

Hij at elke week in het dorpshuis, hij was vaste gast in ontmoetingscentrum De Babbelaer en hij was vrijwilliger bij het repair café. Als er iets te doen was in Reek, dan was Sjaak van Tilburg erbij. In mei zou hij 101 jaar oud worden, maar drie weken voor zijn verjaardag overleed Sjaak. Het is voor zijn familie nog altijd een groot gemis.

Danique Pals Geschreven door

De dochters en zus van Sjaak blikken met veel plezier terug op de dag dat hij 100 werd. “Geweldig. Dat was zo mooi. In de ochtend hebben we met een klein gezelschap gegeten hier in De Babbelaer. De harmonie kwam en het hele dorp liep uit. Sjaak werd op handen gedragen in Reek”, vertelt dochter Mien Manders-Van Tilburg. De honderdste verjaardag van Sjaak ging dus niet onopgemerkt voorbij. De fanfare liep door de versierde straten en de burgemeester hield een toespraak. “We hebben besloten om jou een boom aan te bieden”, zei de burgemeester. Dat zou volgens Sjaak geen probleem zijn, want hij kon altijd goed met een schop overweg. De boom die Sjaak heeft gekregen staat nu voor het huis waar hij woonde. Voor zijn dochter Mien is het emotioneel om bij de boom te staan. “Maar ook heel mooi. De boom is al goed gegroeid.”

"Hij wilde per se niet bij de kaartclub, want dat was echt voor bejaarde mannen."