Automobilist ramt gevel van café, bestuurder naar ziekenhuis

1/2 Automobilist ramt gevel van leegstaand café aan de Kerkstraat in Lepelstraat

Een automobilist heeft vrijdagavond met zijn auto de gevel van een leegstaand café aan de Kerkstraat in Lepelstraat geramd. Dit gebeurde rond middernacht.

Vanwege de ernst van het ongeluk werden een ambulance en de brandweer opgeroepen. Er is een slachtoffer in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Dit vanwege 'de impact van het ongeluk'.

Of dit slachtoffer de bestuurder van de gecrashte auto is, kon de politie zaterdagochtend nog niet met honderd procent zekerheid zeggen. "Niemand heeft gezien of deze man daadwerkelijk reed." Toen de politie aankwam, stond het slachtoffer buiten de auto.

Afzetting

De gevel van het café is zwaar beschadigd. De omgeving werd uit veiligheidsoverwegingen afgezet met lint.

Hoe groot de schade in het gebouw is, is nog niet bekendgemaakt. "Ik vermoed dat dit een verzekeringskwestie gaat worden tussen de eigenaar van het gebouw en het slachtoffer", laat een politiewoordvoerster weten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.