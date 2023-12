Brand in woonzorgcentrum, vuur woedde op vierde etage van complex

In woonzorgcentrum De Heikant aan de Brucknerlaan in Tilburg woedde zaterdagnacht brand. Het vuur brak rond vijf uur uit in een appartement op de vierde etage.

De brandweer heeft het vuur met een poederblusser geblust. Rook

Twee ambulances kwamen vanwege de brand naar het woonzorgcentrum. Waarschijnlijk omdat mensen het benauwd hadden gekregen vanwege de rook. De brandweer heeft op diverse etages de ramen opgezet om de rook, die bij de brand ontstond, te verdrijven. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht .De brandweer doet onderzoek.