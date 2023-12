Dit is kerstbaby Maceo: 'Het mooiste cadeautje dat we kunnen krijgen'

Kerstbaby Maceo Martha is op eerste kerstdag om drie uur 's nachts geboren in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Moeder en kindje maken het goed en papa ook. Voor zover bij ons bekend is Maceo de eerste Brabantse kerstbaby van dit jaar.

Baby Maceo zou op 24 december geboren worden, maar hij heeft een dagje afgewacht en zijn ouders het mooiste kerstcadeau gegeven dat ze kunnen krijgen. "Het is heel speciaal om met kerst een kindje te krijgen", zegt papa Michael. "Dat vinden ze hier ook, want het is het eerste kerstkindje in het ziekenhuis." Mama Kimberly vult instemmend aan. "Ik vind het ook zo leuk dat ze het in het ziekenhuis bijzonder maken met een kerstmuts en een leuk setje kleding." Maceo is een klein mooi mannetje met een volle bos donker haar. Nog maar een paar uur oud draagt hij een rood kerstpakje en een gebreide rode muts met een witte rand en een witte pompon. Hij heeft de oogjes al open, maar ligt verder rustig bij mama en soms bij papa in de armen.

"Eerst vond ik het een beetje zielig, maar het is toch extra speciaal"

Beiden vinden het heel bijzonder om met kerst een kindje te krijgen. "In het begin vond ik het een beetje zielig voor hem", zegt mama. "Omdat het zo dubbelop is dan. Met kerst zijn er al cadeautjes en dan vier je het dus dubbel, vond ik zielig. Maar nu zie ik toch dat het extra speciaal is en vind ik het heel mooi." Maandagmiddag mag het jonge gezinnetje alweer naar huis, maar van kerst vieren zal niet veel meer komen. "We houden het lekker rustig", zegt mama. "Ik heb vannacht maar anderhalf uur geslapen. Wij gaan gewoon lekker uitrusten, misschien gaan we morgen nog wat leuks doen, dat weet ik niet."

"Vanmiddag thuis gaan we even slapen. Het was een lange nacht"

"We hadden gedacht dat hij de 24ste zou komen, want het rommelde al even, maar dat heeft hij net niet gehaald. Vanmiddag thuis ga ik even slapen. Ook papa hoopt de ogen even dicht te kunnen doen. Het was een lange nacht." Moeder vult aan: "We zijn goed moe, maar het is het allemaal waard. Het is het mooiste kerstcadeautje dat we ons voor konden stellen."