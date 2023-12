Dit zijn de cultheld en het lelijke eendje van de Keuken Kampioen Divisie

De eerste competitiehelft in de Keuken Kampioen Divisie zit erop. Willem II was de beste ploeg, maar in Brabant hebben we ook het slechtste team. Een rondje langs de Brabantse ploegen, waarbij we kort en kritisch naar de clubs kijken.

Dé man van de eerste competitiehelft:

Trainer Reinier Robbemond werd begin september ontslagen bij Willem II en kort daarna stapte technisch directeur Teun Jacobs op. Het is aan de Belgische trainer Peter Maes te danken dat de Tilburgers opklommen naar de koppositie. "Hij heeft gezorgd voor een shockeffect en daarna daar op verder geborduurd”, aldus middenvelder Matthias Verreth. “Het is een enorme motivator. Een heel ervaren man die weet wat er in het voetbal wordt gevraagd. Hij weet ons op een goede manier te raken zodat we gas blijven geven. Of de titel leeft? In 2024 gaan we kijken hoe ver we kunnen komen.”

De cultheld:

Bij Willem II is Jeremy Bokila de held van de supporters. De 35-jarige spits is onder Maes lang niet altijd basisspeler, maar als invaller scoorde hij al acht keer. En dus klinkt regelmatig het ‘Bokila-liedje’ door het Koning Willem II Stadion.

De goalgetter:

Helmond Sport is ambitieus, maar waar zou de ploeg van trainer Bob Peeters staan zonder Martijn Kaars? De aanvaller staat bovenaan het topscorersklassement met 16 goals en is verantwoordelijk voor de helft van de Helmondse doelpuntenproductie (32). Gaat hij de eerste topscorer van Helmond Sport worden?

Het lelijke eendje:

TOP Oss nam afscheid van diverse clubmensen en de nieuwe technisch directeur Linton Posthumus haalde 21 spelers. Een vreemdelingenlegioen met slechts een paar Brabanders, onder wie schoonzoon Grad Damen van trainer Ruud Brood. Er waren de nodige spelers geblesseerd, maar de prestaties van de Ossenaren zijn slecht. Met elf punten en slechts twaalf goals staat TOP Oss laatste. De club gokt dat er een speler tussen zit die geld op gaat leveren, maar dat is nu niet het geval. Dit is geen beleid voeren.

De tegenvaller:

Twee plekjes boven hekkensluiter TOP Oss staat FC Den Bosch. De clubleiding sprak de ambitie uit om voor de play-offs te gaan, maar ondanks huurlingen van Arsenal, Liverpool en Manchester City vallen de prestaties tegen. Het is bovendien onrustig binnen de club, aangezien er onlangs een arbitragezaak werd gewonnen van meerdere Amerikaanse aandeelhouders die weigerden te betalen. Supporters laten zien dat de club een slapende reus is, want Stadion De Vliert is iedere thuiswedstrijd goedgevuld.

(Altijd) onrustig:

NAC Breda is qua beleving en ruim 14.000 seizoenkaarten een club die in de Eredivisie thuishoort. Ze spelen echter al het vijfde seizoen op rij op het tweede niveau. Onrust lijkt bij de volksclub te horen, ook dit seizoen weer. Na het vroege ontslag van Peter Hyballa presteerde NAC onder diens opvolger Jean-Paul van Gastel zeker niet slecht. De laatste wedstrijd van 2023 tegen aartsrivaal Willem II werd wel met 1-2 verloren. Het gat met de promotieplekken is acht punten, waardoor de Bredanaars een goede reeks nodig hebben om nog enigszins in de race te blijven.

Oase van rust:

We noemen FC Eindhoven als het voorbeeld van een club waar het heerlijk rustig is. De club doet geen gekke dingen en geeft jonge spelers de kans om zich te ontwikkelen. Overigens kunnen we stadsgenoot Jong PSV hierin ook noemen. De zestiende plek valt wat tegen, maar PSV vindt de ontwikkeling van spelers belangrijker dan de ranglijst.