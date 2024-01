PSV'ers Noa Lang en Hirving Lozano hersteld en mee op trainingskamp

Goed nieuws voor PSV. Buitenspelers Noa Lang en Hirving Lozano maken deel uit van de 28-koppige selectie die dinsdag naar Spanje is vertrokken voor een kort trainingskamp.

Noa Lang is hersteld van een hamstringblessure die hij begin oktober in het uitduel met Sparta opliep. Eind november maakte de Oranje-international zijn rentree, maar die was door een terugslag van korte duur. In de gewonnen uitwedstrijd tegen het Spaanse Sevilla viel Lozano met een vergelijkbare blessure uit.

Van de A-selectie gaan alleen Richard Ledezma, Jason van Duiven en Armel Bella-Kotchap niet mee naar Spanje:

Van Duiven is ziek,

Ledezma moet nog een nieuwe werkvergunning krijgen,

Bella-Kotchap herstelt van een schouderblessure.

Hoofdtrainer Peter Bosz neemt drie spelers van Jong PSV mee: verdediger Emmanuel van de Blaak en de aanvallers Emir Bars en Tai Abed maken deel uit van de groep. PSV speelt op zondag twee oefenwedstrijden, tegen Heracles Almelo en Hamburger SV.