Aanrijding met dode en vier gewonden: bestuurster (26) opgepakt

De politie heeft een 26-jarige vrouw uit Tilburg opgepakt na een dodelijke aanrijding met een auto op de Bredaseweg in Tilburg. Bij het eenzijdige ongeluk kwam op nieuwjaarsdag een 39-jarige man om het leven, die bij haar in de wagen zit. De opgepakte vrouw zat achter het stuur.

De auto botste rond zeven uur 's ochtends op de Bredaseweg tegen een boom. In de wagen zaten ook nog twee vrouwen (26 en 30) en een man (29) uit Tilburg. Allen werden met moeite uit het voertuig gehaald en gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de politie meldt dinsdag dat de vrouwelijke bestuurder in het ziekenhuis is aangehouden. Ze wordt verdacht van doodslag en meerdere verkeersovertredingen. De politie is nog in afwachting van de resultaten van het bloedonderzoek.

Van de wagen, een Tesla, was na het ongeluk niet veel meer over. Behalve de politie en brandweer, werden ook twee traumahelikopters en zes ambulances ingezet. Of het 39-jarige slachtoffer de bijrijder was of achter in de auto zat, wil de politie niet zeggen. Ze onderzoekt nog of alle inzittenden een gordel droegen.