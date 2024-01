Zwaargewonde man gevonden op straat in Wintelre

Een man is dinsdagavond rond half elf zwaargewond gevonden op de Groenstraat in Wintelre. Op foto's is te zien dat de man midden op de weg lag. Het slachtoffer zou mogelijk op de fiets zijn gegrepen door de wind. Storm Henk trok op dat moment over onze provincie.

Vanwege de ernst van de situatie werd een traumahelikopter opgeroepen. Deze landde in een kletsnat weiland in de buurt. Het slachtoffer is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd en hoe het met het slachtoffer is, is niet duidelijk.

Foto: Rico Vogels / SQ Vision.