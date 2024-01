Maud verhuisde midden in coronatijd naar Friesland: 'Een hele opoffering'

De 23-jarige Maud Lugters komt uit Tilburg en timmert behoorlijk aan de weg als schaatsster. Een paar jaar geleden verhuisde ze voor de sport naar Friesland. “Een hele opoffering en in het begin echt niet makkelijk. Ik kwam midden in de coronatijd in Heerenveen terecht. Het topsportleven ging door, maar daarbuiten was sociaal contact niet mogelijk. Nu heb ik helemaal mijn draai gevonden en spreek ik in mijn vrije tijd regelmatig af met vriendinnen.”

Maud kan zich helemaal focussen op schaatsen. Ze werkt wel bij een schoonmaakbedrijf uit Tilburg waarvan ze de loonadministratie doet, maar krijgt veel vrijheid. “Mijn trainingen zijn iedere week anders, maar ik krijg alle ruimte van mijn bedrijf. Schaatsen is een belangrijk deel van mijn leven, maar er moet ook geld binnenkomen. Het zou mooi zijn om binnen de sport nog flinke stappen te kunnen zetten.”

“Het is telkens weer oefenen, oefenen en nog eens oefenen."

Het gat met wereldtoppers als Jutta Leerdam en Femke Kok is nog aanzienlijk, maar ze is nu misschien wel beter dan ooit. Maar ze werkt ook tot vervelens toe aan haar mindere punten. “Het is telkens weer oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Op de 500 meter bijvoorbeeld ging de opening verschrikkelijk. In de ronde kon ik veel goedmaken, maar natuurlijk niet alles. Daarom ben ik op de training elke keer weer naar die start gegaan.” Dit seizoen schaatst ze supersnelle tijden. Tijdens het NK afstanden kwam ze op de 500 meter tot een persoonlijk record van 38.23 seconden. Ze was niet eens helemaal fit vanwege een verkoudheid, maar eindigde als negende. “Deze tijd moet mijn stabiele basis zijn, maar ik wil graag een keer onder de 38 schaatsen. Al zeggen tijden niet alles, ik kijk liever naar mijn positie in het klassement.”

"Mijn lichaam verzuurt en dan wordt het technisch minder."