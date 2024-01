Nooit meer in tranen op de ijsbaan: oud-ijsmeester Jules is overleden

Of het nou hoogzomer was of 5 graden vroor: Jules Broens was altijd bezig met zijn ijsbaan in Bladel. Jaar in jaar uit kreeg hij het voor elkaar om als een van de eersten een schaatsbaan op natuurijs te openen. En heel Brabant sloot hem in het hart, toen hij steeds weer in tranen was als de eerste schaatsers het ijs op gingen. Maar deze winter maakt Jules het ijs helaas niet meer mee, want hij overleed op 10 december aan acute leukemie.

“Hij had hier gère bij geweest”, zegt Miriam Beerends, de vriendin van Jules. “Hij had zijn schaatsen twee jaar geleden al opgeruimd, maar het bleef kriebelen om het ijs op te gaan. Hij baalde ook dat het dit najaar nog zolang warm was”, zegt ze.

Bij weinig mensen zat de liefde voor het ijs zo diep als bij Jules Broens. Zodra het kwik onder het vriespunt kwam, zorgde hij ervoor dat het basketbalveldje bij de Mariaschool in Bladel onder water werd gezet. Hij begon daar in 1980 mee op een grasveld van voetbalclub Bladella. En na 25 jaar zette hij zijn levenswerk voort bij de Mariaschool.

De ijsbaan was Jules’ lust en zijn leven. “Hij praatte het liefst nergens anders over”, vertelt Miriam. “Zelfs in de zomer als het 25 graden was. Dan zaten we op de camping en was het bloedheet en dan zei hij: ‘Denkte gij dat we dit jaar ijs kunnen maken?’ Hij hield van schaatsen en vond het zo geweldig om die kinderen bezig te zien”, zegt Miriam. Daar kon hij echt van genieten.”

Zodra de ijsbaan open kon, was Jules ieder jaar weer emotioneel. Maar dat waren volgens Miriam geen tranen van geluk. “Die tranen kwamen omdat het bij de voetbalclub mis is gelopen. Door een ruzie is hij daar gestopt. Daar moest hij tijdens die interviews altijd aan terugdenken en dan werd hij emotioneel.”