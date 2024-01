Brand in Lieshout onder controle, enorme schade, meerdere explosies

De grote bedrijfsbrand aan De Stater in Lieshout is onder controle, meldt de brandweer. Er is sprake van grote schade door een uitslaande brand die rond half negen uitbrak. Het bedrijfspand moet als verloren worden beschouwd. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Het nablussen gaat nog enige tijd duren.

Bij het bestrijden van het vuur werden drie bluswagens en twee hoogwerkers ingezet. Korpsen uit omliggende plaatsen als Beek en Donk en Helmond waren ook gealarmeerd.



Het gaat om een pand van 30 bij 45 meter op het industrieterrein de Stater waar meerdere bedrijven huizen, een zogeheten bedrijfsverzamelgebouw. In het gebouw zouden gasflessen aanwezig zijn, en er zijn ook meerdere explosies gehoord. Op industrieterrein de Stater is ook brouwerij Bavaria gevestigd. Op dit filmpje op Facebook is een enorme explosie te zien.

De brand en ook het nablussen veroorzaakt nog veel rook. De adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer heeft meetploegen ingezet om het effect van de rook te onderzoeken en eventuele maatregelen te nemen. Heb je last van de rook sluit dan de ramen en zet de ventilatie uit. Rook is ongezond, aldus de brandweer.

