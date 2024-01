Iso moest met z'n vriendin overleggen of hij zou meedoen aan het EK handbal

Iso Sluijters woont in Zwitserland, heeft een vriendin met een drukke baan en samen hebben ze een zoontje. Voor de 33-jarige handballer was de thuissituatie de reden om te stoppen als international. Toch vroeg de bondscoach of hij toch nog één keer mee wilde doen aan het EK. “Ik zei ja na overleg met mijn vriendin, maar ik voel me best lullig omdat deze maand hierdoor heel stressvol voor haar is. En de babysitters in Zwitserland zijn erg duur.”

Het EK is momenteel in volle gang. Wat als het goed bevalt en het gaat kriebelen? “Mijn comeback is puur voor dit toernooi. Daarna stel ik me alleen nog beschikbaar als Nederland de Olympische Spelen haalt. Als ze me dan nodig hebben, lijkt het me mooi om dat mee te maken. Een olympisch ticket zal een lastig verhaal worden.”

Bij zijn afscheid als international hield hij de deur nog op een kiertje. “Gezien mijn gezinssituatie vond ik het tijd om te stoppen, maar als er meerdere blessuregevallen kwamen, zou ik over een tijdelijke terugkeer nadenken. Dat had ik bondscoach Staffan Olsson beloofd. Dus toen die blessures er waren, had ik al het vermoeden dat ze me gingen bellen.”

Deze weken moet zijn vriendin het thuis draaiende houden. “Haar werk in de zakelijke dienstverlening is deze maanden drukker dan ooit. Met een volle werkweek plus overuren moet ze het thuis ook nog allemaal zien te regelen met de kleine. We hebben gepraat over mijn terugkeer als international, maar ik besef dat dit een erg drukke tijd voor haar is.”

14 jaar geleden debuteerde de Eindhovenaar in het Nederlands team. In al die jaren is er volgens hem veel veranderd. “Vroeger hadden we ook goede spelers, maar het ging er bij de bond niet zo professioneel aan toe. Als we een interland hadden, kwamen we vaak pas een dag eerder aan. Het leek meer op een groep handbalvrienden die elkaar weer zagen. Nu is het allemaal veel professioneler geregeld.”

In 2010 vertrok Iso voor een profavontuur naar Spanje. Daarna kwam hij ook nog uit voor clubs in Duitsland, Noorwegen en momenteel Zwitserland. “Over het algemeen ben ik tevreden met mijn carrière. Ik blijf genieten, want ik heb nog een contract voor twee jaar in Zwitserland.”