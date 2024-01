Sneeuw levert mooie plaatjes op, weerman waarschuwt voor avondspits

De sneeuwval leverde maandagochtend diverse mooie plaatjes op, maar het verkeer had er veel last van. De ochtendspits werd getekend door lange files en veel vertraging. Ook tijdens de avondspits wordt het opletten, volgens Floris Lafeber van Weerplaza.

"Ook maandagavond hebben we met talrijke winterse buien te maken", vertelde hij 's ochtends in het radioprogramma 'WAKKER!' van Omroep Brabant. "Wel iets minder dan deze ochtend het geval was. Daarbij praten we over natte sneeuw of sneeuw, dat ook weer plaatselijk kan blijven liggen. De temperatuur die overdag enkele graden boven het vriespunt uitkomt, daalt dan snel naar waarden onder het vriespunt, waardoor het plaatselijk glad kan worden."