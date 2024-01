Man (80) in brommobiel overleden na botsing op N285

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision. Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision. Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision. Volgende 1/4 Man (80) overleden na botsing op N285

Een 80-jarige man uit Made is maandagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Brandestraat (N285) in Hooge Zwaluwe. De man kwam met zijn brommobiel in botsing met een bestelbus. Hulpdiensten hebben de man nog proberen te reanimeren, maar hij overleed op de plek van het ongeluk.