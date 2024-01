Patiënt slaat andere patiënt dood met ijzeren staaf: tbs geëist

“Fuck the koran en fuck Mekka.” Die opmerkingen waren genoeg om de stoppen te laten doorslaan bij Yonas A. (30). Hij ontstak in razernij en ging de man (57) die de opmerkingen maakte te lijf met een 35 centimeter lange halterstang en sloeg hem 51 keer op zijn hoofd en lijf. Het slachtoffer overleed ter plekke.

Dit gebeurde op 23 april vorig jaar. Deze donderdag, negen maanden later, stond de verdachte voor de rechtbank in Den Bosch. De locatie waar de man werd doodgeslagen, maakt de zaak extra bijzonder: psychiatrisch ziekenhuis De Grote Beek in Eindhoven.

Yonas en het slachtoffer verbleven daar in dezelfde woongroep. Beiden hadden daar een kamer en deelden gezamenlijke ruimtes met elkaar en de andere patiënten. Volgens de zus van het slachtoffer ging alles jaren goed. Haar broer zat al meer dan 25 jaar in de instelling en er was nooit iets gebeurd. Tot Yonas A. daar ook kwam wonen vanuit een gesloten afdeling.

Yonas en de andere patiënt hadden regelmatig woorden en er werd met spullen gegooid en middelvingers opgestoken. Yonas is een man uit Eritrea. Voor hem is zijn geloof heel belangrijk en hij was dan ook diep gekwetst door zijn huisgenoot toen die de koran en mekka belachelijk maakte.

Halterstang

Het ging niet goed met Yonas in april. Hij was tegen zijn zin overgeplaatst en wilde terug naar een andere kliniek. Hij had stress en bleef veel op zijn kamer omdat hij steeds ruzie had met zijn huisgenoten. Op de vroege zondagochtend van 23 april barstte de bom. Eerst sloeg hij zijn kamer kort en klein met de halterstang, die normaal gebruikt wordt om mee te fitnessen met gewichten van een paar kilo.

Daarna ging Yonas naar buiten om ook zijn fiets te slopen. Toen hij langs het raam liep van de kamer van zijn huisgenoot, zou die hem hebben beledigd door onder meer ‘Fuck the koran en fuck Mekka’ te roepen. Yonas bedacht zich geen moment en sprong door het open raam naar binnen.

De huisgenoot rende zijn kamer uit, maar in de hal wist Yonas hem met de halterstang te raken. Hij bleef maar slaan, tot zijn medepatiënt zich niet meer verweerde. En ook toen het slachtoffer levenloos op de grond lag, ging hij door met slaan. Ondertussen maakte hij een foto van de in elkaar geslagen man. Bij elkaar duurde de razernij nog geen anderhalve minuut.

Na de 51 slagen met de zware massief ijzeren stang liep Yonas rustig naar buiten en ging bij een picknicktafel zitten. Daar werd hij later door de politie ook gearresteerd.

Yonas weet allemaal niet meer precies wat er is gebeurd. Het duurde een paar maanden voor hij voor het eerst verhoord kon worden en in de rechtszaal kwam hij ook af en toe warrig over en hij beweerde steeds dat hij maar een paar keer heeft geslagen en dat er geen bloed was. Anders was hij wel gestopt.

Heel veel bloed

Maar, de rechter wist wel beter. Er was sprake van heel veel bloed bij deze lugubere moordpartij en ook Yonas zat onder het bloed. De familie kon het slachtoffer eigenlijk nog alleen aan zijn handen herkennen.

Uit rapporten blijkt dat Yonas al tien jaar kampt met psychische problemen. Zo is hij schizofreen en psychotisch en heeft hij last van religieuze wanen. Vrijwel zijn hele volwassen leven heeft hij doorgebracht in GGZ-instellingen. Volgens de psycholoog en psychiater is Yonas dan ook niet toerekeningsvatbaar. Maar de kans op herhaling is wel hoog.

De zus van het slachtoffer bleek nog steeds boos over het gebeurde en stak haar walging over Yonas’ daad niet onder stoelen of banken. Ook plaatste zij vraagtekens bij de veiligheid in de Grote Beek. Maar haar broer was daar dus helemaal niet veilig, zo bleek.

Volgens de officier van justitie kan Yonas geen straf krijgen voor zijn daad omdat hij niet toerekeningsvatbaar is. Ze eiste dan ook dat Yonas goed en langdurig wordt behandeld aan zijn stoornissen en dan is tbs met dwangverpleging de enige passende maatregel.

Ook de advocaat van Yonas bepleitte dat die vooral gebaat is bij hulp en niet bij een celstraf. Sinds de gewelddadige dood van de medepatiënt zit Yonas op de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Vught. En daar wordt Yonas ook niet beter van, zo merkte hij op. Ook hij pleitte voor tbs met dwangverpleging.

De rechtbank doet uitspraak in deze zaak op 1 februari.

Op zondagochtend 23 april werd het slachtoffer gevonden op het terrein van de Grote Beek: