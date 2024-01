Piet (43) heeft een multifetisj: 'Als baby sabbelde ik al op leer'

De een houdt van voeten, de ander van piercings en de ander van leer. Genoeg mensen hebben een fetisj, al geeft misschien niet iedereen dat toe. In het kader van International Fetish Day deze vrijdag, vertellen een aantal Brabanders over hun fetisj. "Het draait niet alleen om seksualiteit, zoals veel mensen denken. Het gaat ook om je fijn voelen."

Piet Knook (43) uit Waalre

Piet heeft een multifetisj. Dat betekent dat hij zich fijn voelt bij meerdere specifieke dingen, waaronder leer. "Daar begon het mee. Mijn moeder stond er trouwens niet van te kijken. Ze vertelde dat ik als baby al sabbelde op alles van leer. Of dat ik friemelde aan de leren band die over mijn katoenen luier zat." Toen ik voor de eerste keer naar de Pride in Amsterdam ging, zag ik daar al die mannen in leer. Waren heel lieve mensen. Maar om het zelf aan trekken, was eerst toch even een stap."

Nadat hij uit de kast kwam, is Piet steeds meer gaan ontdekken. "Vooral leer, rubber, pvc en sportkleding." En dat is volgens hem zeker niet per se seksueel. "Dat is vaak het vooroordeel bij een fetisj. Maar het zit vaak gewoon in iemands lichaam. Je voelt je aangetrokken door een materiaal of object. Vergelijk het met mensen die sneakers sparen. Dat je erop kickt dat iemand anders die ook heeft. Dat kan iets met je doen, maar het heeft niet direct iets met seks te maken."