Grote brand Roosendaal: rookoverlast neemt af, A58 blijft nog dicht

Aan de Protonweg in Roosendaal is zaterdagmiddag brand uitgebroken in een bedrijfspand. Er kwam zeer veel rook vrij, maar dat is inmiddels afgenomen. Er is ook iets geëxplodeerd in het pand, zegt de brandweer. De A58 is ter hoogte van de brand blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten. De brandweer is nog aan het blussen. Er is niemand gewond geraakt.

Het gaat om een pand van 't Lekker Plekske, een producent van brood- en banketartikelen. Wat er precies is het pand staat of wordt opgeslagen, is nog onbekend. In de buurt liggen bouwmarkten en meubelwinkels die op zaterdag druk worden bezocht. Er is niemand gewond geraakt. Er was een persoon aanwezig in het pand, die de brand ontdekte en alarm heeft geslagen. Gigantische rookpluim

Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant sloeg het vuur rond twee uur uit de zijkant van het pand. De brandweer is met 'een groot aantal voertuigen' ter plaatse. Er was sprake van gigantisch veel rook dan van grote afstand was te zien. Er zijn metingen verricht in Zegge en Oudenbosch, maar er daarbij geen gevaarlijk stoffen gevonden, aldus de hoofdcommissaris van de Brandweer, Eric van Zundert. Er was een NL-Alert verstuurd naar mensen in de regio, maar die is weer ingetrokken. Ramen en deuren mogen open wanneer er geen rookoverlast is. 'Moeilijk te blussen'

"Omdat het pand bestond uit verschillend hokjes was het vrij lastig te blussen en konden we niet naar binnen", aldus Van Zundert. "We hebben daarom gaten in het pad gemaakt." Door de gaten heeft de brandweer geblust. Er komt nog wel rook uit het pand. Dat zou in de isolatieruimte zijn, aldus de brandweer.

De brandweer maakte gaten in het pand om te kunnen blussen (foto: Imke van de Laar)

De brandweer blust door middel van openingen in het pand de brand (foto: Imke van de Laar).

De brandweer is met een groot aantal voertuigen ter plaatse (foto: Imke van de Laar)

Het pand van 't Lekker Plekske (foto: Imke van de Laar).

De rook is goed te zien op de snelweg (foto: Marjolein)

Foto: Thijs Rens.

Foto: SQ Vision.