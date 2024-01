Honderden blikjes in besneeuwde berm : 'Moeten alles met de hand oprapen'

De besneeuwde berm van de N282 tussen Dorst en Hulten ligt zaterdag bezaaid met honderden blikjes. Het afval slingert over een lengte van enkele kilometers. "We zijn alles met de hand aan het oprapen."

Bij de politie kwamen in de loop van de ochtend een aantal meldingen binnen over de blikjes. "Omdat ze mogelijk ook op de weg en het fietspad konden liggen, kon dat gevaar opleveren", zegt Sven van Reusel. Volgens de weginspecteur van de provincie, blijkt dat het bij nadere controle waarschijnlijk gaat om een lading in de categorie 'oud ijzer'.

"Het zijn blikjes zonder statiegeld. Bovendien is bij alle blikjes al de bovenkant eraf gehaald. Daarom vermoeden we dat het gaat om een vrachtwagen met oud ijzer die een deel van zijn lading is verloren." De transporteur van de blikjes valt niet op te sporen, zegt Van Reusel.

De provincie heeft een aannemer ingehuurd om de berm weer schoon te maken. Het opruimen zal ongeveer tot de avond duren. "Alle blikjes moeten met de hand worden opgeraapt. En dat over een hele lange afstand."