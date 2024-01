Oss geteisterd door auto-inbraken: ruim dertig in twee maanden

Oss wordt geteisterd door auto-inbraken. In de afgelopen twee maanden was het al 33 keer raak in de stad, zo meldt de politie op social media.

Vrijdagavond nog kreeg de politie de melding van een verdachte situatie aan De Maasvallei in Oss. Iemand zou aan auto's aan het voelen zijn om te kijken of deze op slot zaten of niet. Toen de verdachte de politie zag, nam hij de benen.

Naar aanleiding van deze situatie laat de politie zondag weten de laatste tijd een stijging van het aantal inbraken in auto's in Oss te zien. Ze vraagt mensen daarom alert te zijn en waardevolle spullen niet in de auto te laten liggen. Ook vraagt ze bij verdachte situaties meteen 112 te bellen.

Signalement

Van de verdachte die vrijdagavond bij het zien van de politie de benen nam, is een signalement verspreid. Het zou gaan om iemand van rond de dertig jaar, licht getint en 1.80 meter lang. De verdachte droeg vrijdag donkere kleding met een capuchon en een rugzak.

Op deze plekken in Oss werd er in de afgelopen maanden ingebroken in auto's: