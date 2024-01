Dyleen (22) deelt haar eetstoornis op social media om anderen te helpen

Je ziet er niks aan, Dyleen Maas uit Son lijkt een doodgewone jonge vrouw. Maar ze heeft al jarenlang anorexia en plaatst daar foto's en verhalen over op haar Instagram-account. Daarmee helpt ze anderen en zichzelf. Ze vertelt er open over in de Omroep Brabant-talkshow KRAAK.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Ze is van ver gekomen sinds anorexia haar vijfeneenhalf jaar geleden in de greep kreeg. Het begon met onzekerheid, veel druk op school, er moest iets veranderen. Ze had overgewicht en ging afvallen. Dat ging snel, steeds sneller. Tot ze op vakantie in Italië een dieptepunt bereikte. "Ik zei tegen mijn vriend, ik haal het niet meer." Dyleen dacht dat ze ter plekke dood zou gaan. Ze reden in één ruk naar huis. Daar werd ze meteen opgenomen. Na veel therapie en vooral weer leren te eten, stopte ze weer energie in haar lichaam en kon ze uit het dal klimmen. Op Instagram helpt ze inmiddels anderen door open over haar eetstoornis te praten. "Ik heb nog steeds anorexia", vertelt Dyleen. "Ik ben er nog niet maar ik heb een gezond gewicht en ik eet weer."

"Ik ben van ver gekomen en dat zie ik steeds meer in."

In totaal viel ze 60 kilo af en inmiddels gaat het veel beter met haar, toch blijft de eetstoornis deel van haar uitmaken. "Het betekent niet dat die stemmen er niet meer zijn, maar ik handel er niet meer naar. Als ik daarnaar zou luisteren, val ik weer terug en dat wil ik niet meer. Ik ben van ver gekomen en dat zie ik steeds meer in." "Ik heb ervoor gekozen om het openbaar te maken omdat mensen niet begrijpen wat het is. Ik wil het taboe rond eetstoornissen verbreken. Mensen zeggen, je moet gewoon eten, maar dat is het niet. Het is een ziekte."

"Ik merk dat ik anderen help, we steunen elkaar."