Het blijft nog wel even stevig waaien: 'Wind zwakt pas later in de week af'

Het KNMI waarschuwt voor stevige windstoten deze maandag. Er zijn in onze provincie uitschieters mogelijk van 60 tot 70 kilometer per uur. Daarom heeft het KNMI code geel afgegeven.

"Het waait inderdaad goed", vertelde Alfred Snoek van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER' op Omroep Brabant. "Het gaat om een zuidwesten wind. Gemiddeld kracht 5, af en toe zelfs 6 in open gebied. Dat merken we met zijn allen."

"De scherpe randjes zijn er 's middags wel vanaf."

De piek qua wind werd rond acht uur 's ochtends bereikt. De komende uren neemt de wind langzaam wat af in kracht. "'s Middags is het nog steeds wel onstuimig buiten, maar de scherpe randjes zijn er dan een beetje vanaf. Dan staat er windkracht 4 tot 5, een beetje vlagerig. Maar af en toe schiet de wind ook dan toch nog even uit." Daarbij is het deze ochtend bewolkt en regenachtig. "Het is erg zacht: 11 graden, op sommige plaatsen zelfs 12. De temperatuur zal 's middags een klein beetje inleveren. Dan wordt het een graad of 10. Maar het weerbeeld ziet er dan een stuk vriendelijker uit. Ik denk dat het dan droog is op verreweg de meeste plaatsen. De zon weet 's middags zelfs heel aardig door te breken."

"De komende dagen zien we vaak dubbele cijfers op de thermometer."