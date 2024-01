Grote brand in bakkerij in Roosendaal: vuur laait weer op

Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Volgende 1/5 Foto: Christian Traets/SQ Vision.

De grote brand die zaterdag uitbrak in een pand aan de Protonweg in Roosendaal, is maandagochtend weer opgelaaid. In het pand, dat grotendeels is uitgebrand, sloegen enkele vlammen om zich heen. Het ging om een kleine brand die snel onder controle was. De brandweer heeft de omgeving gecontroleerd op nog meer plekken waar de brand mogelijk kan oplaaien.

In het bedrijfspand woedde zaterdag een grote brand. Iemand die toen aanwezig was in het gebouw, ontdekte het vuur. Niemand raakte gewond. Het gaat om een pand van 't Lekker Plekske, een producent van brood- en banketartikelen. Het vuur sloeg uit de zijkant van het pand en richtte flink wat schade aan. Op beelden is te zien dat de binnenkant grotendeels is uitgebrand. De brandweer kon het pand zaterdag niet in, omdat het metaal te heet was. Met een grijper werden platen verwijderd, zodat de brand stukje bij beetje geblust kon worden. Nadat de brand onder controle was, duurde het nablussen nog vrijwel de hele dag. Door de bluswerkzaamheden ontstond veel rook. De rookwolken trokken over Roosendaal heen en waren van een grote afstand te zien. Er werd een NL-Alert verstuurd naar mensen in de regio. De A58 tussen Roosendaal en Etten-Leur werd urenlang afgesloten vanwege de rook. Zo zag de grote brand er vanuit de lucht uit: