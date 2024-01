Rij-instructeur (51) had seks met leerling: vijf maanden cel geëist

Lisanne* was dol op haar rij-instructeur en kreeg op haar 17e al snel een speciale band met hem. Hij snapte haar en hielp haar in de moeilijkste periode van haar leven. Maar de seks met hem, had voor haar niet gehoeven, maar ze deed het om haar steunpilaar niet kwijt te raken. Maar, vier jaar later deed ze aangifte tegen hem.

En zo zaten Lisanne en haar rij-instructeur (51) uit Boxtel maandag in de rechtbank in Den Bosch. Zij met familie en vriend in de zaal en hij voor de rechters. Het werd een zitting waarin haar opmerkelijke verhaal en vooral haar bijzondere positie duidelijk werd. Alleen dat was niet te danken aan de rij-instructeur, want die zei geen woord en beriep zich steeds op zijn zwijgrecht. Lisanne bleek als puber een heel kwetsbare tijd te hebben meegemaakt. Ze had allerlei stoornissen en zag het leven soms ook niet meer zitten. En toen was daar de rij-instructeur. Die kreeg een relatie met haar moeder, toen die net gescheiden was. Hij wierp zich meteen op als een soort stiefvader en Lisanne voelde dat ook zo. Ze ging ook bij hem lessen en hun relatie werd steeds intenser. Toen ze 17,5 jaar oud ging hij haar tijdens het zwemmen bij Aquabest strelen en kreeg ze een eerste kus, maar dat werd al snel meer.

"Pas na haar achttiende."

En dat was cruciaal in de rechtszaak: de rij-instructeur en Lisanne hadden vier jaar een relatie, maar hadden ze ook seks met elkaar voor zij 18 was? “Zeker wel”, verklaarde Lisanne en de officier van justitie kwam tot dezelfde conclusie. “Zeker niet”, bepleitte de advocate van de verdachte. “Dat was pas na haar achttiende.” En dat kan net het verschil zijn tussen celstraf en vrijspraak voor de rij-instructeur, die zelf getrouwd was en ook kinderen heeft. Voor de seks met een minderjarige eiste de officier van justitie vijf maanden cel en nog eens vijf maanden voorwaardelijk voor als hij nog eens in de fout gaat. Zij nam het de rij-instructeur zeer kwalijk dat hij vanaf de eerste politieverhoren tot in de rechtbank niets wil zeggen. Hij wilde niet eens uitleggen waarom hij nou zweeg. Hij keek ook niet op of om naar Lisanne. Ook niet toen ze naast hem kwam zitten om uit te leggen hoe kwetsbaar ze was als 17-jarige.

"Ik was bang om je te verliezen als ik geen seks zou willen."