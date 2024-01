Willy en René: 'Feyenoord nu ideale tegenstander om revanche te nemen'

"Hebben jullie geen champagne voor me meegenomen?", vraagt Willy van de Kerkhof tijdens de opname van de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Door het gelijke spel van PSV bij FC Utrecht blijft het oude record van zeventien eredivisie-overwinningen uit 1988 in de boeken en Willy zat toen zelf nog in de PSV-selectie. "Nee serieus, ik vind het erg jammer dat het niet is verbroken. Maar we staan nog tien punten voor en woensdag tegen Feyenoord is een mooie gelegenheid voor revanche."

Dat PSV niet won, is volgens Willy en broer René volkomen terecht. "Misschien waren het de zenuwen voor het record of is er na al die zeges toch wat gemakzucht ingeslopen", zegt René. "En Utrecht heeft het gewoon goed gedaan." Beide broers waren niet erg te spreken over Ramalho. "Die had ik na tien minuten al gewisseld", zegt Willy. "Je zag direct dat Utrecht hem vrijliet en daar kon hij niet mee omgaan. Dan moet je snel ingrijpen, dan valt hun strijdplan ook gelijk in duigen."

"Aan de balletjes voelen."

Woensdag wacht PSV alweer een volgende opgave voor de KNVB-Beker tegen Feyenoord. Volgens de gebroeders wordt het een zware pot maar is het gelijk een geweldige gelegenheid om revanche te nemen. "Dit zijn de mooiste wedstrijden om te spelen", vindt Willy. "Maar valt je ook niet op dat Feyenoord altijd thuis mag spelen voor de beker? Ga maar na, volgende ronde tegen AZ ook weer!" Doorgestoken kaart dus? "Laten we bij de volgende loting maar eens aan de balletjes gaan voelen of er iets raars mee is gebeurd", lacht René . Willy en René verwachten allebei dat PSV ook de derde ontmoeting met Feyenoord dit seizoen gaat winnen. Maar ook als dat niet gebeurt, is er volgens René nog geen man over boord. "Dan richten we ons gewoon weer op Almere komend weekend." Willy verwacht niet dat Feyenoord de speelwijze van FC Utrecht zal kopiëren. "Utrecht knalde er vol in, raak je de bal niet dan raak je wel wat anders. Dat zal Feyenoord anders doen. Die houden er ook van om zelf te voetballen."

"Dat was een echte terriër."

In de podcast laat Willy zijn licht ook nog even schijnen op de komst van Jordan Henderson naar Ajax en staat hij ook stil bij het overlijden van een Ajax-middenvelder van vroeger. "Bij de oud-internationals hebben we nog vaak met Bennie Muller samengespeeld. Dat was een echte terriër op het middenveld. Een Willy van de Kerkhof? Nee hij was minder goed haha. Maar het was een aimabel mens. Zonde dat hij er niet meer is."