Man die sieraden van oudere vrouw steelt had niet op de buurman gerekend

Een 87-jarige vrouw uit Waalre is al haar sieraden kwijtgeraakt door een babbeltruc. Gelukkig kon de buurman de dief tegenhouden, voordat die het seniorencomplex uit wist te rennen. Na een worsteling gooide de dief het sieradenkistje weg en de politie rekende hem in. De rechtbank veroordeelde deze Herber B. (34) uit Leeuwarden dinsdag tot 103 dagen cel en een taakstraf van 80 uur. Ook kreeg hij als stok achter de deur 77 dagen cel voorwaardelijk.

De rechtbank neemt het Herber bijzonder kwalijk dat hij bewust een oudere vrouw had uitgezocht als slachtoffer. Hij was op 23 juni helemaal uit Leeuwarden gekomen om de hoogbejaarde vrouw van haar sieraden te beroven. Hij en zijn vriend Mike (22) hadden een lijst met namen gekregen van oudere, kwetsbare mensen bij wie wel wat te halen zou zijn. Een van de adressen was in Waalre.

Geleende auto

Namen van zijn opdrachtgevers wilde Herber niet noemen, maar wel dat hij er 1000 euro voor zou krijgen, samen met zijn maat. En dus leenden de twee een auto en reden naar het zuiden. Onderweg belden ze al met de oude vrouw. Ze zeiden dat ze voor de verzekering haar sieraden wilden zien. Ze wilden bekijken of ze wel goed verzekerd waren.

En daar trapte de vrouw met open ogen in. Ze verzamelde alvast haar sieraden en de ‘inspecteur’ kon meteen aan de slag. Maar, op een gegeven moment vertrouwde de vrouw het niet meer. Herber sprong op, griste de sieraden mee en rende de deur uit.

Achtervolging

De 87-jarige vrouw zette de achtervolging in en riep om hulp. Haar buurman, die op de galerij liep, hield Herber tegen. Er ontstond een worsteling waarbij de oudere man rake klappen kreeg en zijn shirt scheurde. Uiteindelijk gooide Herber het sieradenkistje weg, sprong over het balkon en ging naar de auto. Daar werd hij door de politie gearresteerd.

Mike, de vriend van Herber, had in december niet de moeite genomen om naar de rechtbank te komen. Hij kreeg ook 103 dagen cel en 77 dagen voorwaardelijk. Omdat beide mannen al 103 dagen in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet terug de cel in.

Samen bedacht

Mike krijgt geen taakstraf, zoals Herber. Dat komt doordat Herber wel heeft gevochten met een buurman en Mike niet. Dat Mike niet in de woning van de oude vrouw is geweest, maakt volgens de rechtbank voor de straf niet uit. Beiden krijgen dezelfde celstraf, omdat ze de roof samen bedachten en uitvoerden.