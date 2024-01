Michelle mag als VIP naar 3 Uurkes: ‘Ik wil Lamme Frans wel eens spreken'

Michelle Sanders uit Veldhoven (28) stond op 11 januari als allereerste in de digitale rij om een kaartje te bemachtigen voor 3 Uurkes Vurraf. En dat is haar meer dan gelukt, want Jordy Graat stond woensdagochtend met een bos bloemen voor de deur. De presentator van het feest verraste haar met twee VIP tickets voor de enige echte aftrap van het Brabantse carnaval. “Supergaaf”, reageert Michelle enthousiast.

Ieder jaar worden er bij Omroep Brabant kaartjes verloot voor 3 Uurkes Vurraf, de aftrap van carnaval. Voor die loting schreef dit jaar een recordaantal mensen zich in. Zelfs de helft meer dan andere jaren. Van die vele duizenden aanmeldingen was Michelle de allereerste. De eerste 111 mensen die zich op donderdag 11 januari vanaf 11.11 uur inschreven, vielen sowieso in de prijzen.

"Ik ben er vorig jaar voor de eerste keer geweest en was meteen verkocht."

Ze wint twee VIP-tickets, waarmee ze toegang krijgt tot het evenement, backstage rondgeleid wordt en de artiesten kan ontmoeten. Na het evenement mag ze rollend naar hotel Pullman, waar ze kan blijven overnachten. Michelle is door het dolle heen als Jordy haar woensdagochtend vertelt wat ze gewonnen heeft. “Ik ben er vorig jaar voor de eerste keer geweest met mijn scoutinggroep en toen was ik meteen verkocht. Het was supergezellig, iedereen kletst en feest met elkaar. Ik wil weer!” Ze had al een klein vermoeden dat ze een van de gelukkige winnaars zou zijn. “Want ik zat al vanaf half elf klaar”, lacht Michelle. Dat ze nu ook nog als VIP-gast mag gaan, vindt ze helemaal geweldig. “Nu krijgen we ook nog de gezelligheid backstage mee. En we kunnen hoeven na afloop niet op het fietsje naar huis.”

"Wie met het beste tegenbod komt mag met me mee."