Chris is de rondslingerende hondenpoep in afvalzakjes zat: 'Ruim het op!'

Zwerfafvalopruimer Chris van den Diepstraten uit Made is er helemaal klaar mee. Wanneer hij door zijn dorp loopt, komt hij vaak plastic zakjes met hondenpoep tegen. Om te zorgen dat de mensen minder ‘schijt’ hebben aan zwerfafval, is hij deze week begonnen met een actie die zijn dorpsgenoten bewuster moet maken.

Chris is een ZAPper, wat staat voor ZwerfAfvalPakker. Gewapend met een prikker en vuilniszak loopt hij door de straten van zijn dorp. “We komen nogal veel hondenpoep tegen in plastic zakjes. In de bosjes, plantsoenen en soms op de voetpaden. Dat is natuurlijk hartstikke slecht voor het milieu.”

En die rondzwervende poepzakjes was Chris zo beu, dat hij kaartjes heeft geprint met daarop de tekst: ‘Is dit normaal? Jouw hond, jouw stront. Ruim het gewoon op zeg.' “We proberen de natuur te beschermen tegen zwerfaval, vooral plastic. En die zakjes zijn van plastic. Ik was er helemaal klaar mee!”

Hoewel er overal prullenbakken staan, vindt Chris al na een paar minuten zijn eerste poepzakje met inhoud. “De baasjes ruimen wel de poep op van de grond en doen het in een zakje, maar ze gooien het vervolgens een paar meter verderop in de struiken. Ik denk dat ze het niet willen meesjouwen om het in een afvalbak te doen of het thuis in de eigen vuilnisbak te gooien”, zegt Chris gefrustreerd.

Hij haalt ieder zakje met poep uit de bosjes en niet er een briefje op. Vervolgens legt hij het op de stoep. “Hopelijk loopt de eigenaar van de hond er dan nog een keer langs en wordt die bewust van hoe slecht dit is. Die doen vaak hetzelfde rondje.”