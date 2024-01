Celstraf voor conciërge die sexrelatie had met leerlinge (14)

Ze waren verliefd op elkaar, maar ze verschilden veel te veel. Hij was conciërge op een school voor speciaal onderwijs in Helmond en zij een leerling. Hij was in de vijftig en zij pas veertien. Hij was dominant en zij afhankelijk. Ze hadden dagelijks contact en dat leidde al snel tot seksuele handelingen. En daarom kreeg de conciërge donderdag van de rechtbank in Den Bosch 2,5 jaar cel.

A.S. (56) uit Helmond huilde tijdens de zitting aan een stuk en was af en toe nauwelijks te verstaan door zijn emoties. Want, wat was hij stom geweest om zo’n vergaande vriendschap aan te knopen met een leerlinge van zijn school.

Hij was de spin in het web op school en stond midden tussen de leerlingen. Het veertienjarige meisje keek naar hem op en werd verliefd op hem. Ze noemde hem haar soulmate en tweede papa, en ze kon niet zonder zijn hulp. Na knuffelen in een lokaal kwam het al snel tot dagelijkse berichtjes en werd er bij de conciërge thuis afgesproken. Dat was om gratis gitaarles te geven, maar daar kwam weinig van.

Whatsapp

De rechtbank oordeelt dat uit WhatsApp-berichten tussen de conciërge en het meisje blijkt dat hij zeer manipulatief was. Hij maakte ernstig misbruik van zijn machtsverhouding ten opzichte van het afhankelijke slachtoffer. De man wist dat het meisje kwetsbaar was, dat ze problemen had en dat zij zich veilig voelde bij hem. Met hem kon zij praten over zaken die ze thuis niet kwijt kon. Ondanks die wetenschap heeft hij het meisje bijna twee jaar lang seksueel misbruikt, waarbij hij ook meermalen seksueel bij haar is binnengedrongen.

Het meisje was bang om de man kwijt te raken en zo raakte hun verhouding steeds schever. Tot ze er een jaar geleden, op haar zestiende, genoeg van had. Ze vertelde haar hele verhaal aan haar huisarts en Veilig Thuis en zo kwam de politie eraan te pas. A.S. werd gearresteerd en zat twee weken in de cel.

Verliefdheid

Bijzonder in deze zaak is dat de verdachte alles toegeeft. Uit onderzoek blijkt dat hij niet pedofiel is of een andere seksuele stoornis heeft. Het lijkt erop dat het om een uitzonderlijke verliefdheid ging tussen een jong meisje (14 – 16) en een veel oudere man, die veel te ver is gegaan.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat de verdachte niet eerder is veroordeeld, dat hij het misbruik heeft toegegeven, medewerking verleende aan het onderzoek en dat hij inmiddels door de school is ontslagen. Ook houdt de rechtbank enigszins rekening met de oprecht ogende berouwvolle houding van de verdachte.

Behalve een celstraf van 2,5 jaar werd de man ook opgelegd een schadevergoeding van 10.000 euro te betalen aan het slachtoffer.