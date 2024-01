Tijger Laila overleden in Dierenrijk, drie maanden na haar broer Laslo

In Dierenrijk Mierlo is maandag Siberische tijger Laila overleden. Dat heeft de dierentuin bekendgemaakt.

De verzorgers merkten op dat de 18-jarige tijger steeds slechter liep. Toen de dierenarts haar onderzocht, constateerde deze dat ze heftige artrose had en daardoor heel veel pijn had. Daarom is besloten om de tijger in te laten slapen.

Haar broer Laslo overleed afgelopen oktober al. Laila en Laslo woonden sinds 2017 in de dierentuin. Laila zou haar laatste dagen in de Beekse Bergen in Hilvarenbeek doorbrengen, maar zover is het niet meer gekomen.

Door het overlijden van tijger Laila en eerder tijger Laslo heeft Dierenrijk op dit moment geen tijgers meer. Volgens een woordvoerder wordt er wel bekeken of er in de toekomst weer tijgers in het park kunnen komen.