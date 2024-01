Bekijk hier hoeveel de belastingen en heffingen in jouw gemeente stijgen

Bijna iedereen in Brabant kan rekenen op een hogere aanslag, want de gemeentebelastingen gaan dit jaar flink omhoog. De belangrijkste oorzaak is de forse inflatie van de afgelopen jaren. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de lasten in de gemeente Drimmelen dit jaar met 20,7 procent stijgen. Het is daarmee de gemeente met de grootste stijging van heel Nederland.

Arnold Tankus Geschreven door

"De inflatie raakt ook de gemeentelijke financiën", zegt wethouder Harry Bakker in Drimmelen. "De lokale lasten stijgen met 163 euro per huishouden, vooral doordat de afvalinzameling duurder wordt. De oude afvalinzamelaar is gestopt en daardoor moet de gemeente nu met hogere tarieven werken. De inzameling van oud papier is duurder geworden doordat niet meer door vrijwilligers wordt gedaan." Ook de kosten van onderhoud van het riool en de afvoer van regen- en afvalwater zijn duurder geworden. "Toch zitten we hiermee nog altijd onder het gemiddelde van de omliggende gemeentes”, zegt de wethouder. De onroerendezaakbelasting stijgt volgens hem met 4,3 procent 'nauwelijks'. Inflatie aanjager

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn er landelijk drie oorzaken waardoor de belastingen toenemen: De inflatie van de afgelopen jaren. In 2023 nam de inflatie af naar 3,8 procent, maar een jaar eerder was dat nog 10 procent.

De grotere steden verhogen de inkomsten uit parkeren. Parkeerzones worden uitgebreid en leveren meer geld op.

Het rijk gaat het geld dat naar provincies en gemeenten gaat anders verdelen. Gemeenten moeten het vanaf 2026 moet drie miljard minder doen. "Er is veel onzekerheid. Het lijkt erop dat sommige gemeenten daarop voorsorteren en de belastingen daarom alvast verhogen." Volgens de VNG was ze daarover in gesprek met het kabinet, maar aangezien dat is gevallen, is het wachten op een nieuw kabinet: “Het is een gigantische ingreep en daarom zijn er een hoop zorgen.” In Bladel gaat de OZB met 8 procent omhoog, terwijl de afvalstoffenheffingen gemiddeld met 1,7 procent dalen. Dat Bladel er gunstig uitsteekt met een min van 2,9 procent, komt vooral doordat ze minder vergoedingen ontvangt voor bouwvergunningen op bedrijventerrein Kempisch Bedrijvenpark, legt een woordvoerder van de gemeente uit. De gewone burger merkt daar dus weinig van. Top 5 sterkste stijgers: Drimmelen 20,7 procent Bergeijk 15,4 procent Moerdijk 15,2 procent Baarle-Nassau 14,4 procent Hilvarenbeek 14,4 procent Klik op jouw gemeente om te zien hoeveel de belastingen daar toenemen.