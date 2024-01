Deuren van shishalounge eruit geblazen met zware bom: dader krijgt 1,5 jaar

De 19-jarige Amsterdammer Oussama el G. moet anderhalf jaar de cel in voor een bomaanslag op een shishalounge in Eindhoven. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag bepaald. Een enorme explosie blies anderhalf jaar geleden de deuren uit shishalounge Club Number One in Eindhoven.

De deuren in het portaal waren weg, ruiten waren aan diggelen en zelfs een auto die tien meter van de lounge af stond vloog in brand. Na een moeizaam onderzoek werd Oussama el G. in de kraag gevat. De andere dader is nog steeds niet gevonden.

Maar Oussama el G. is niet de grote vis, maar een loopjongen. En dus bleef het tijdens de zitting, twee weken geleden, onduidelijk waarom er zoveel geweld nodig was bij die shishalounge aan de Tongelresestraat.

Bom laten afgaan

Oussama wilde niks zeggen over zijn opdrachtgever. Hij kon alleen uitleggen wat zijn rol was. Met een groepje mannen ging hij die nacht van 28 op 29 oktober 2022 van Amsterdam naar Eindhoven. Hij wist niet wat hij precies ging doen. “Ik stond onder druk. Ik werd thuis mishandeld en leefde daarna lang op straat. Die gasten hielpen mij vaak”, zo verklaarde hij de druk die hij toen voelde om ook eens wat terug te doen.

Volgens de officier van justitie wist de jongeman wel precies wat de opdracht was. Ze moesten op de shishalounge schieten en een bom laten afgaan. En daar kregen ze dan geld voor, een paar honderd euro, zo bleek ook uit berichtjes op zijn telefoon.

'Losse flodders'

Eenmaal in de Tongelresestraat deden Oussama en de andere, onbekend gebleven dader een masker op en liepen ze naar de lounge. Oussama pakte een spuitbus en spoot 'DIEF' op de stoep. Daarna trok hij een vuurwapen. Hij schoot een paar keer op het pand en filmde hoe hij dat deed. Volgens hem waren het losse flodders. Zijn kompaan had een tas bij zich waar een explosief in zat.

Dat explosief was een zogenaamde shell, een zwaar stuk professioneel vuurwerk, dat normaal gesproken via een lanceerbuis in de lucht wordt geschoten. Nu werd dit vlak voor de gevel, samen met een fles met benzine, tot ontploffing gebracht. De schade was dan ook enorm.

Vergunning ingetrokken

De shishalounge Club Number One is inmiddels gesloten. Na een eerdere aanslag, eind 2021, waarbij het explosief niet afging, moest de zaak al drie maanden dicht. Na de tweede aanslag in oktober 2022 had de gemeente er genoeg van en werd ook de horecavergunning ingetrokken. De eigenaar van het pand bouwt het gebouw nu om naar een woning. “Ze hebben hun doel bereikt”, zo zei hij boos in de rechtszaal.

Oussama kreeg naast de celstraf van anderhalf jaar ook nog een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook moet de jongeman worden behandeld om meer structuur in zijn leven te krijgen en moet hij met hulp zijn schulden wegwerken.