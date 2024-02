Bart Brentjens probeert nu andere mountainbikers olympisch goud te bezorgen

Veel topsporters hopen de komende maanden een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs te veroveren. Er is jarenlang keihard getraind en deze zomer moet het gebeuren. Het acteren op het belangrijkste sporttoernooi ter wereld is geweldig, zo weet Bart Brentjens. Maar ook de periode na de Spelen is erg belangrijk. De mountainbiker uit Huisseling kreeg na zijn gouden plak in 1996 namelijk te maken met een flinke dip. “Ik liep het hele jaar achter de feiten aan.”

Mountainbiken stond in 1996 voor het eerst op het olympisch programma en Bart pakte goud. “Daarna kwam er een hoop op me af. Ik werd overal voor uitgenodigd en ging van huldiging naar opening. Natuurlijk profiteerde ik en genoot ik er ook van, want ik kon mooi wat extra geld verdienen. Ik heb ook genoten van de aandacht.”

"Het was een heel harde leerschool."

Sportief gezien werd het echter een minder jaar. “Terwijl jij met allerlei dingen bezig bent, zitten je concurrenten op de fiets. Die stonden al snel met 1-0 voor. In de voorbereiding op wedstrijden liet ik te veel details liggen. Ik was niet tegen ze opgewassen. Dat was het een heel harde leerschool.” Zo goed als in Atlanta werd hij nooit meer. Hij deed nog wel drie keer mee aan de Olympische Spelen, met een bronzen plak als beste resultaat. Komende editie is hij er ook bij, maar dan als manager van zijn mountainbiketeam. Er komen meerdere renners van de ploeg in actie in Parijs. Als ervaringsdeskundige staat hij klaar om advies te geven. “De belangrijkste tip is om het vooral niet te moeilijk te maken. Presteren komt vooral door veel op de fiets te stappen.”

"Aan een verwende renner heb je niks."

“Het gaat er ook om hoe mentaal weerbaar je bent. Je kunt heerlijk trainen in het zonnige Zuid-Afrika, maar wat als het hier koud en regenachtig is? Als je alleen uitgaat van perfecte omstandigheden, dan win je niet veel. Aan een verwende renner heb je niks in deze harde wereld. Wanneer je te maken krijgt met tegenslagen, dan moet je je van je beste kant laten zien.” Brentjens geeft ook mee dat de renners vooral moeten genieten. "Voor grote wedstrijden zijn er altijd kriebels en voor de Spelen al helemaal, ook bij mij. Leuk om die spanning weer te voelen. Natuurlijk willen we als team graag een medaille. En anders moet het een goede motivatie zijn om over vier jaar nog sterker te zijn. Want dit is het podium waar je wil presteren.”

"Alles moet in de overtreffende trap."